Eine eigene TV-Show auf Netflix? Was nach dem ganz großen Coup klingt, ist für Jasmin Tawil (37) offenbar fast zur Realität geworden. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin stand allem Anschein nach kurz vor ihrem internationalen Durchbruch in Amerika, scheiterte dann aber auf den entscheidenden letzten Metern. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin postete kürzlich ein Throwback-Bild von sich aus New York City. Darunter verkündete die Aussteigerin: Sie hat 2017 an einer eigenen TV-Show in der Metropole gearbeitet hat, an der sogar Netflix interessiert war!

Jasmin schien eifrig an ihrem internationalen Durchbruch in Amerika gearbeitet zu haben, bevor sie obdachlos auf Hawaii strandete. Die Musikerin posiert auf ihrem neuesten Instagram-Foto mit einem Kutschpferd in den Straßen des Big Apple. Dazu trägt sie eine XXL-Sonnenbrille und einen großen Schal und schreibt: "Rückblick New York 2017. Hier habe ich meine erste TV-Show produziert. Investment: 25.000 Dollar. Netflix war interessiert. Wurde leider nichts draus. Nun gut. Versucht habe ich es. Jetzt kann mich mal Netflix. Bin sehr nachtragend." Ihren Post versetzt sie zusätzlich mit einem Mittelfinger-Emoji, der offensichtlich ihren Unmut gegenüber Netflix unterstreichen soll.

Dass die 37-Jährige nachtragend ist, bewies sie bereits in der Vergangenheit während ihrer Trennung von Sänger Adel Tawil (41). Sie trug 2014 einen von ihr angezettelten öffentlichen Rosenkrieg aus und verlor später gegen die neue Frau an Adels Seite kein gutes Wort. Auch fünf Jahre nach der Trennung teilte die Blondine erst Ende letzten Jahres nochmal gegen Adel aus.

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil, ehemalige GZSZ-Darstellerin

Anzeige

ActionPress / Sebastian Semmer/face to face Jasmin Tawil im Jahr 2010

Anzeige

Photo by Andreas Rentz/Getty Images Jasmin und Adel Tawil bei der Echo-Verleihung 2010 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de