Kann das Dschungelcamp die Zuschauer auch dieses Jahr in seinen Bann ziehen? Bereits vor dem Beginn der neuen Staffel hagelte es für die umstrittene RTL-Show viel Kritik. Aktuell wüten nämlich am Drehort Australien verheerende Waldbrände, die schon Menschen und zahlreichen Tieren das Leben gekostet haben. Dennoch ging die Sendung vor zwei Tagen an den Start. Und trotz der hitzigen Debatte haben erneut zahlreiche Zuschauer eingeschaltet!

Wie DWDL berichtet, konnte RTL bereits am Freitagabend mit der ersten Folge "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" vielversprechende Quoten erreichen. Der Sender überholte mit den ersten zwei Folgen mit 22,2 Prozent seinen Marktanteil im vergangenen Jahr. Insgesamt schalteten am ersten Tag 5,34 Millionen Zuschauer ein, um die Promis im TV-Zeltlager zu beobachten. Damit zählte die Show am Freitag zu den fünf Programmen mit den höchsten Einschaltquoten.

In einer Promiflash-Umfrage waren sich die Leser vor dem Show-Start sehr uneinig, ob man beim Dschungelcamp trotz der Waldbrände einschalten sollte. 55,8% der 6.249 Teilnehmer (Stand 09.01.2019) waren sich sicher, dass ein Boykott nichts bringe und man die Sendung ohne schlechtes Gewissen schauen könne. Ganze 44,2% sahen das allerdings ganz anders: Sie können es offenbar nicht mit sich vereinbaren, die Sendung zu verfolgen.

