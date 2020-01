So ausgiebig feiern die deutschen Stars das Dschungelcamp! Seit einigen Tagen stellen sich wieder zwölf mutige Promis dem Ekel-Abenteuer im australischen Busch. Doch während sich Elena Miras (27), Danni Büchner (41) und Co. mit Dschungelprüfungen und Insekten rumschlagen müssen, lassen es sich die in Deutschland gebliebenen Stars und Sternchen bei einer Party gut gehen: Julian F.M. Stoeckel (32) hat zum fünften Mal zum gemeinsamen Dschungelcamp-Schauen eingeladen – und etliche ehemalige Kandidaten sind seinem Ruf gefolgt!

Immerhin 250 Gäste wollten sich diesmal die Dschungelparty des Jahres nicht entgehen lassen. Darunter befanden sich auch wieder einige ehemalige "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Kandidaten wie Ex-Queensberry-Sängerin Gabby (30), Georgina Fleur (29), Micaela Schäfer (36), Gisele Oppermann (32), Matthias Mangiapane (36) oder Kader Loth (47). Mit Ross Antony (45) schaute sich sogar ein waschechter Dschungelkönig die erste Folge der neuen Staffel auf Großleinwand an. Dabei fing Julians Screening-Party vor fünf Jahren mal ganz klein an, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Ich hab ja angefangen, da waren es 60 Leute. Es war klein, klein, klein und war eigentlich nichts Besonderes. Und dann irgendwann war es so, dass immer mehr Leute kommen wollten. Und jetzt ist es ja schon auf der Speerspitze."

Tatsächlich ist die Trash-Veranstaltung mittlerweile schon zur Tradition geworden und wird mit jedem Jahr größer. Und für 2021 zieht Paradiesvogel Julian schon etwas ganz Besonderes in Erwägung: "Im Grunde genommen ist ja nicht mal die Hälfte derer da, die alle kommen wollten. Theoretisch kann ich nächstes Jahr das Olympiastadion mieten", witzelte er.

