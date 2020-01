Und wieder muss Daniela Büchner (41) zur Dschungelprüfung antreten! Zum zweiten Mal infolge muss die Goodbye Deutschland-Bekanntheit sich im Dschungelcamp in einer Challenge beweisen. Hatte sie bei ihrer ersten noch Elena Miras (27) an der Seite, muss sie sich diesmal der Herausforderung allein stellen. Aus den zahlreichen Anrufen schließt die Blondine vor allem eins: Sie ist für die Zuschauer interessant!

"Die ärgern sich! Die werden nicht drankommen. Das ist doch gut, das ist meine Zeit, meine Sendezeit", meinte Danni kurz nach der Prüfungsbekanntgabe zu Elena. Für Sven Ottke ist dagegen klar, dass die Fans der Sendung mit dieser Entscheidung nur die Gruppe leiden sehen wollen – und spielt damit auf die erste Prüfung der Frauen an, in denen sie keinen einzigen Stern mit ins Camp brachten. Die 41-Jährige war da aber ganz anderer Meinung: "Die wollen uns leiden sehen. Daran siehst du, an wem die Zuschauer Interesse haben. An mir und an ihr!"

Kurz vor Prüfungsantritt interpretierte die Kultauswanderin dann im Dschungeltelefon noch einmal die Entscheidung des Publikums, für sie anzurufen: "Der Zuschauer beschäftigt sich also mit mir – das hat ja auch was. Also scheine ich ja nicht so uninteressant oder langweilig zu sein. Vielleicht ist das ja meine Bühne heute, Soloauftritt." Die anderen Camper seien dagegen "ein bisschen angepisst", dass deren Name nicht genannt wurde.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW Elena Miras und Daniela Büchner an Tag drei im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW Daniela Büchner und Elena Miras, Januar 2020

Anzeige

TVNOW Daniela Büchner, Januar 2020, Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de