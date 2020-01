Maren Wolf (27) holt sich Rat bei ihren Fans! Seitdem die Bloggerin kurz vor Weihnachten bekannt gegeben hat, dass sie zusammen mit ihrem Mann Tobias Wolf Nachwuchs erwartet, gibt es bei ihr kein anderes Thema mehr. Dadurch, dass die 27-Jährige aber zum ersten Mal schwanger ist, kommen bei ihr auch immer mehr Unsicherheiten und Fragen auf – zuletzt wandte sich die werdende Mutter ratlos an ihre Fans!

In ihrer Instagram-Story erklärte Maren, dass sie mittlerweile wüsste, dass Schwangere viele Käse- und Milchprodukte nicht essen dürften. Allerdings hätte sie nun gelesen, dass auch Joghurtdressing für sie verboten sei. "Ich weiß, ich bin schwanger und nicht krank, aber ich bin zum ersten Mal schwanger und ich will nichts falsch machen", rechtfertigte sie sich zunächst, bevor sie ihre Fans fragte, was es mit diesem Gerücht auf sich hätte.

Nur wenige Minuten später meldete sich die Influencerin zurück und bedankte sich bereits bei all ihren Followern. "Ich kann mich echt glücklich schätzen, dass ich so viele tolle Muttis unter meinen Followern habe, die mir immer sofort weiterhelfen", lachte sie im Video. Sie erklärte, dass das Dressing völlig ungefährlich sei. "Ich werde nichts mehr googeln, sondern direkt euch fragen", freute sich die Blondine anschließend.

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, August 2019

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Dezember 2019

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Oktober 2019

