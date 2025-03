Viel Stress: Maren Wolf wollte Influencer-Karriere beenden

Maren Wolf (32) begeistert ihre Fans seit über zwölf Jahren mit ihrem Content rund um Beauty, Lifestyle und mehr auf YouTube. Mittlerweile hat die Influencerin auch auf Instagram eine bemerkenswerte Followerschaft von rund 1,9 Millionen Bewunderern. Auf besagter Plattform verrät sie nun aber, dass sie fast mit Social Media Schluss machte. "Mir ging es Ende letzten Jahres wirklich mental schlecht. Depressionen, Panikattacken ohne Ende und Selbstzweifel", erinnert sich die Medienpersönlichkeit und ergänzt: "Wir hatten viel Stress und haben uns von unserem alten Management getrennt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss einfach nur funktionieren und lebe gar nicht mehr."

Letztendlich ließ Maren ihre Zweifel jedoch hinter sich und bleibt ihren Fans erhalten. "Allerdings liebe ich meinen Job so sehr und weiß, dass ich vielen Menschen helfe und eine Freude mache! Das ist etwas, das ich total schön finde", schreibt die Ehefrau von Tobias Wolf. Trotz der Strapazen, die ihr Influencerleben ab und zu mit sich bringt, ist sie froh über ihre zahlreichen Follower: "Und auch ihr helft mir so oft und gebt mir ein tolles Gefühl."

Tatsächlich begleiten Marens Fans sie seit über zwölf Jahren – und das in sämtlichen Lebenslagen. Schon vor ihrer Beziehung mit ihrem heutigen Ehemann Tobi teilte sie überwiegend Beauty-Content in den sozialen Medien. Neben Umzügen, Reisen und Kollaborationen mit anderen Influencern wie Bibi Heinicke (32), Anna Maria Damm (28), Patrizia Palme (30) und Co. teilte Maren sogar ihre Hochzeit vor rund sieben Jahren im Netz. Auch ihr langjähriger Kinderwunsch und die Geburt ihres Sohns waren später Thema, sowie ihre mentale Gesundheit und Beauty-Eingriffe. Dieser offene Umgang mit teilweise schweren Themen macht Maren bei ihren Bewunderern besonders beliebt.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf mir ihrem Sohn, Juli 2024

