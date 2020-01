Wer hat in euren Augen die besten Chancen auf die Urwald-Krone? Heute ist für die Promis der fünfte Tag im Dschungelcamp angebrochen – und dabei ist schon so wahnsinnig viel passiert: Marco Cerullo (31) ließ seinen Gefühlen freien Lauf, Elena Miras (27) nahm wie erwartet kein Blatt vor den Mund und Danni Büchner (41) musste wiederholt zur Dschungelprüfung antreten. Die Zuschauer lernen die Kandidaten dabei von Minute zu Minute immer besser kennen – gibt es deshalb womöglich mittlerweile auch einen neuen Favoriten?

Elena gehörte in den Augen der Promiflash-Leser bisher immer zu den Spitzenreitern – und daran hat sich auch heute nichts geändert: Von insgesamt 9.088 abgegebenen Stimmen in der Umfrage (Stand 14. Januar, 17:55 Uhr) konnte die 27-Jährige 3.864 (42,5 Prozent) ergattern. Auf Platz zwei dümpelt weit hinter ihr Sven Ottke mit nur 1.206 treuen Fans (13,3 Prozent). Knapp hinter ihm liegt Claudia Norberg (49) mit 1.128 Stimmen (12,4 Prozent).

Danni konnte trotz ihrer vergangenen Leistung in der Dschungelprüfung bei den Zuschauern nicht punkten – nur 264 Menschen (2,9 Prozent) glauben an ihren Sieg. Doch vielleicht kann die Goodbye Deutschland-Bekanntheit schon bald ein Paar Plätze im Ranking klettern – denn an Tag fünf muss sie erneut zum Sternesammeln gehen.

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras bei der Dschungelprüfung "Heißer Stuhl"

TVNOW / Arya Shirazi Sven Ottke, Dschungelcamp-Kandidat 2020

TVNOW Daniela Büchner und Anastasiya Avilova an Tag zwei im Dschungelcamp

