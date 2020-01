Welchen Camper trifft es dieses Mal? Am Montagabend flimmerte nun schon die vierte Dschungelcamp-Folge über die TV-Bildschirme. Bisher geht das Format vor allem Goodbye Deutschland-Star Danni Büchner (41) an die Substanz – die Witwe von Jens Büchner (✝49) wurde in jeder Episode in die Dschungelprüfung geschickt, nachdem sie die meisten Zuschaueranrufe bekommen hatte. Jetzt liegt es schon wieder bei der 41-Jährigen, die Sterne fürs Camp zu beschaffen: Danni muss zum vierten Mal in Folge ran!

Wie jedes Mal machten die Moderatoren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) sich den Spaß und zögerten die Verkündung ordentlich heraus. Zum Schluss blieben wieder einmal Sommerhaus-Gewinnerin Elena Miras (27) und die fünffache Mutter übrig – Danni wirkte nicht überrascht, als es erneut sie traf. Während die meisten ihrer Busch-Kollegen versucht haben, sie zu trösten – und betonten, dass sie ihre ständige Wiederwahl nicht verstehen können – meinte Elena ganz trocken: "Das wird sich auch erst mal nicht ändern. Das wird erst aufhören, wenn wir das selbst entscheiden können."

Auch die Promiflash-Umfragen zeigen: Die Café-Besitzerin hat mit jeder Dschungel-Ausgabe an Beliebtheit verloren. Die Gastronomin ist seit der ersten Abstimmung am Freitag um fünf Plätze abgerutscht. Denkt ihr auch, dass die vierte nicht die letzte Dschungelprüfung für Danni sein wird? Stimmt ab!

