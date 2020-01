R. Kelly (53) steht aktuell wegen unterschiedlicher Straftaten vor Gericht. Neben Erpressung ist der Rapper auch wegen Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Minderjährigen und Besitz von Kinderpornografie angeklagt. In einer Dokumentation packten mutmaßliche Opfer, aber auch Familienmitglieder über ihn aus. Dabei wurde in der Serie auch eine sehr tragische persönliche Geschichte aus der Kindheit des Musikers offenbart: R. Kelly soll missbraucht worden sein.

In der fünfteiligen Doku "Surviving R. Kelly Part 2" offenbarten die Brüder von Robert Kelly – so der bürgerliche Name des Sängers – dass er im Alter von acht Jahren von einem älteren Nachbarn missbraucht worden sei. Ein Mann namens "Mister Henry" soll den Brüdern Essen gekauft haben. Einmal sei er mit Robert in die obere Etage seines Hauses gegangen und habe dort "unangemessene Dinge mit ihm ausprobiert." Laut dem ältesten Bruder Bruce, sei die Mutter dann zur Polizei gegangen. Aber "Mister Henry" habe ihr 5000 US-Dollar angeboten, damit die Anzeige fallengelassen würde. So soll er um eine Strafe herum gekommen sein.

Für Kellys jüngeren Bruder Carey sei der Nachbar wie ein Onkel gewesen und jeder habe ihn "geliebt und zu ihm aufgeschaut." Es soll auch eine weitere Person gegeben haben, die alle drei Brüder missbraucht haben soll. Ein Name wurde aber nicht genannt.

Getty Images R. Kelly bei einer Anhörung im März 2019

Getty Images R. Kelly, Rapper

Getty Images R. Kelly in Chicago 2019

