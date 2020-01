Der sechste Tag im Dschungelcamp steht an! Die gute Laune scheint bei Prince Damien (29), Claudia Norberg (49) und Co. immer mehr zu schwinden – und das nicht ohne Grund: Seit der verpatzten Dschungelprüfung von Danni Büchner (41) landen momentan nur Bohnen und Reis auf den Tellern der hungrigen Campbewohner. Wenn da nicht bei dem ein oder anderen Promi der Geduldsfaden reißt? Zoffpotenzial ist auf jeden Fall vorprogrammiert! Doch wer hat aus der Sicht des Publikums weiterhin die größten Chancen auf den begehrten Dschungelthron?

In der gestrigen Folge kullerten so einige Tränen auf dem TV-Zeltplatz. Dabei schien Claudia die besten Qualitäten als Trösterin zu haben: Zuerst offenbarte Danni der Wendler-Ex eine emotionale Leidensgeschichte aus ihrer frühen Jugend. Danach schüttete auch Bachelor in Paradise-Kandidat Marco (31) mit bedrückter Miene sein Herz bei der Blondine aus. Prince Damien hingegen überrascht mit deutlich intimeren Geständnissen: Völlig offen plauderte der Sänger über seine Sexualität.

Den wohl größten Erfolg feierten Raúl Richter (32) und seine Teamkollegin Anastasiya (31): Das Duo überzeugte bei einer Schatzsuche mit beachtlichem Allgemeinwissen und sicherte sich damit eine Zitrone. Der Rest der Down-Under-Bande scheint weiterhin vom Erdboden verschluckt zu sein – viel Screentime bekamen sie nämlich nicht. Doch vielleicht ist es heute Abend ja schon soweit, dass auch Schauspielerin Sonja Kirchberger (55) oder Trödelfuchs Markus ein wenig Sendezeit ergattern können!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg und Daniela Büchner im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW Marco Cerullo an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter und Anastasiya Avilova auf Dschungelcamp-Schatzsuche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de