Wenn Julian Stoeckel (32) zum Dschungelcamp-Public-Viewing einlädt, muss das Outfit passen! Und Manuel Flickinger ist bekannt dafür, sein Styling mit absoluter Hingabe zu gestalten. Während der Teilnahme an der Datingshow Prince Charming hatte sich der Justizfachwirt bereits als Kunstfigur Lafayette Diamond mit prächtigen Kostümen präsentiert. Seit 2013 steigt er regelmäßig in solch schillernde Outfits, kaum ein Gay-Pride-Event findet ohne ihn statt. Eigentlich wollte Manuel in 2020 erst wieder im Sommer als Lafayette auftreten – doch für Julian machte er nun eine kleine Ausnahme!

"Es ist ein sehr gutes Gefühl, dass ich heute wieder als Lafayette unterwegs bin", verriet der ehemalige Kuppelshow-Kandidat gegenüber Promiflash. Bei Julian Stoeckels Public-Viewing-Event zur ersten Folge von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" erschien Manuel in einem froschgrünen Anzug mit Glitzer- und Glanzpartikeln. Auf dem Kopf trug er einen großen Kopfschmuck aus schwarzen, violetten und blauen Federn. Die Strasssteine im Gesicht, die zu einem der Markenzeichen des quirligen LGBTQ-Aktivisten gehören, waren farblich aufs Dschungel-Thema abgestimmt – und die Krabbeltier-Applikationen an seiner Kostümierung passten ebenso perfekt dazu.

Der Styling-Aufwand hat sich gelohnt, denn für den 31-Jährigen gab es auf dem Event gleich doppelten Grund zur Freude. Dort traf er auch auf seine ehemaligen "Prince Charming"-Konkurrenten Dominic Smith, Basti Fantasti und Marco Tornese. Zusammen posierten sie für einige lustige Erinnerungsfotos. Wie gefällt euch eigentlich Manuels Look als Lafayette? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / manuel_flickinger Marco Tornese, Manuel Flickinger und Basti Fantasti bei "Julian's Dschungel-Palast"

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger als Lafayette Diamond

Instagram / B7LEH8sostE Dominic Smith, Basti Fantasti, Marco Tornese und Manuel Flickinger, Ex-"Prince Charming"-Teilnehmer

