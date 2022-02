Die Dschungelcamp-Stars sind wieder in Deutschland gelandet! Ab dem 21. Januar konnten Zuschauer Filip Pavlovic (27), Eric Stehfest (32), Anouschka Renzi (57) und Co. in Südafrika dabei beobachten, wie sie lieben, leiden und über sich hinauswachsen. Am Ende bewies es Ex-Bachelorette-Teilnehmer Filip allen und holte sich die Dschungelkrone. Jetzt hieß es für die Camper: Ab nach Hause! Doch die Rückreise fiel bei den Stars unterschiedlich aus!

Dschungelkönig Filip war absolut im Freudentaumel. Ihm konnte wohl gar nichts mehr den Tag vermiesen. "Das ist alles Neuland für mich, Leute erkennen mich mehr als sonst, überall Kameras. Ich fühle mich wie Eminem (49)", schwärmte der 27-Jährige im RTL-Interview von seinem neuen Leben als Dschungelkönig. Am Flughafen in Südafrika gönnte sich der Blondschopf noch mit seiner Dschungelbegleitung Serkan Yavuz (28) und den Mitcampern Peter Althof (66), Tara Tabitha (28) und Linda Nobat (27) eine Riesenportion Burger und Pommes – schließlich verlor der Reality-TV-Teilnehmer im Camp ganze elf Kilo.

Während Filip lecker schmauste, ging Manuel Flickinger (33) mit seiner Begleitung shoppen, bevor es wieder zurück ins regnerische Deutschland ging. Doch am Flughafen musste sich Filip von der Gruppe trennen. Er flog alleine nach Frankfurt weiter, weil sein Zeitplan als Dschungelkönig sehr straff ist, erzählte er. "Ich verliere den Faden, habe nicht so den Überblick", lachte die TV-Bekanntheit über seinen vollen Terminplan.

Doch zwei Dschungelcamper kapselten sich schon am Flughafen von ihren Kollegen ab: Harald Glööckler (56) und Anouschka Renzi schlürften getrennt von dem Team in einem Café einen Cappuccino, sprachen jedoch laut Bild offenbar nicht miteinander. Der Designer sah es sogar nicht ein, mit den anderen Promis in der Business Class zu fliegen. Er checkte First Class ein und gönnte sich dort ein Gläschen Sekt.

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic, Dschungelkönig 2022

RTL Filip Pavlovic und Manuel Flickinger, Dschungelcamp-Teilnehmer 2022

RTL Eric Stehfest, Anouschka Renzi und Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

Instagram / CZsGtjVj7OQ Harald Glööckler im Februar 2022

