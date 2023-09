Dschungelcamp-Star Manuel Flickingers Vater ist gestorben

Er macht eine schwere Zeit durch! Manuel Flickinger (35) war 2019 durch die Teilnahme an der ersten Staffel der Dating-Show Prince Charming bekannt geworden. Danach ging es für den Reality-TV-Star weiter ins Dschungelcamp, wo er im Finale den dritten Platz belegte. Seitdem hat der sympathische Pfälzer einige TV-Projekte. Doch jetzt muss er einen schweren Verlust verkraften: Manuels Papa ist gestorben, als er bei einem Auftritt war.

Er hatte vom Tod seines Vaters erfahren, als er gerade von der Bühne kam. Manuel wollte bei "Sonnenklar.TV" erstmals seinen eigenen Schlager-Song "Prinz Charming" vorstellen, als er davon erfuhr. "Ich bin gerade in München im Hotel angekommen, da bekam ich einen Anruf, dass es sehr schlecht um meinen Vater steht. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Er wusste ja, dass ich im Fernsehen bin, er hatte mich noch bestärkt im Vorfeld. Meine Familie sagte auch, ich solle den Auftritt machen, ich wollte es auch, aber es fiel mir wirklich schwer", sagt der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer gegenüber Bild. "Als ich von der Bühne herunterkam, hatte ich die Info, dass mein Vater gestorben ist. Das hat mich sehr getroffen", erinnert er sich.

Manuel versuchte darauf, seinen Schmerz zu verarbeiten. "Nach schwerer Krankheit bist du am Freitag friedlich zu Hause eingeschlafen. Ich werde dich für immer in meinem Herzen tragen und das Leben für dich mitfeiern, so wie du es jetzt nicht mehr kannst", schrieb er auf Instagram.

