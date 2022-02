Das war die letzte Chance, sich zu beweisen! Im Kampf um den begehrten Dschungelthron haben Eric Stehfest (32), Filip Pavlovic (27) und Manuel Flickinger (33) den Einzug in das große Show-Finale geschafft. Doch bevor der Sieger des diesjährigen Dschungelcamps gekrönt wird, müssen alle drei Kandidaten ein letztes Mal zum Solo-Sternesammeln antreten. Manuel sträubt sich jedoch vor seiner Wasserprüfung und zieht die Notbremse!

In seiner finalen Dschungelprüfung musste es der ehemalige Prince Charming-Kandidat in einem Glashelm-Aquarium mit Aalen und Fröschen auf sich nehmen – dabei waren jedoch nicht die kleinen Wassertierchen das Problem, sondern vor allem das Wasser selbst! "Ich habe eine Aqua-Phobie", berichtete der 33-Jährige besorgt. Trotzdem wollte Manuel zu seiner finalen Dschungelprüfung antreten. Nach einer Minute, als ihm das einlaufende Wasser unter seinem Glashelm bis unter die Augen stand, zog er allerdings an der Notvorrichtung – was gleichbedeutend mit dem Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! ist.

"Ich bin erleichtert, dass ich es probiert habe. Die Nase und ich hab das gespürt auf den Ohren der Druck und dann war es so wie eine Glocke im Kopf – und dann ging es nicht mehr", schilderte Manuel nach Prüfungsabbruch und zog geknickt und ohne Sterne zurück zu seinen Camp-Kollegen. Ob sich Manuel seine Chance auf den Sieg nun auf den letzten Metern verspielt hat?

RTL Filip Pavlovic und Manuel Flickinger, Dschungelcamp-Teilnehmer 2022

RTL / Stefan Menne Manuel Flickinger im Dschungelcamp

RTL Filip Pavlovic und Manuel Flickinger im Dschungelcamp

