Lust auf Liebe: Manuel Flickinger sucht Mann mit Schlager

Mithilfe seiner Stimme möchte Manuel Flickinger (35) die wahre Liebe finden. Der Reality-Star wurde im Jahr 2019 durch die Teilnahme an der ersten Staffel der Dating-Show Prince Charming bekannt. Dort hatte der einstige Dschungelcamp-Kandidat jedoch kein Glück in der Liebe. Seit zwei Jahren ist der Justizfachwirt schon single – das soll sich jetzt aber ändern. Mit seinem ersten eigenen Song möchte Manuel nun seinen Traummann finden.

"Ich möchte dein Prinz Charming sein. Komm, lass mich in dein Herz hinein", heißt es in seinem Song "Prinz Charming", der am 28. Juli erscheinen soll. Der einstige Dschungelcamp-Kandidat hat nämlich überhaupt keine Lust mehr auf kompliziertes Hin und Her. "Ich habe keine Zeit für Spielchen. Entweder er ist Mr. Right oder es ist nur Sex", äußert er sich in einem Interview gegenüber Bild.

Klare Vorstellungen von seinem Traummann hat Manuel auf jeden Fall: "Es muss generell passen. Er muss mit meiner medialen Präsenz klarkommen und mit mir in die LGBTQIA-Community gehen, gerne reisen. Er sollte lieb, sportlich, humorvoll sein und einen Job haben." Was sich selbst angeht, weiß der 35-Jährige genau, was er zu bieten hat: "Ich bin die volle Bandbreite, sehr humorvoll, seriös bis crazy."

ActionPress Manuel Flickinger bei Harald Glööcklers Geburtstagsfeier

ActionPress Manuel Flickinger im April 2023

ActionPress Manuel Flickinger 2022

