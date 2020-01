Sollte Daniela Büchner (41) besser das Handtuch werfen? Die Witwe von Goodbye Deutschland-Star Jens Büchner (✝49) stellt sich aktuell dem Dschungelcamp. Das Abenteuer im australischen Busch geht ihr ganz schön die Nieren: Bisher wurde die Löwenmama in jede einzelne Prüfung gewählt und hatte schon zahlreiche Tränen-Ausbrüche – in einem besonders verzweifelten Moment spielte sie sogar schon mit dem Gedanken "Ich bin ein Stat – Holt mich hier raus!" zu rufen. Ex-Dschungelcamper Marc Terenzi (41) ist der Meinung: Danni sollte abbrechen!

Promiflash traf den Musiker und seine Freundin Viviane im Rahmen der Fashion Week – Marc zeigte sich ernsthaft besorgt um Daniela. "Du siehst halt: Sie kämpft gegen sich selber und das ist das Schlimmste.[...] Sie wirkt nicht mental okay dadrin", betonte der 41-Jährige. Er ist sich sicher: Es wird jetzt nur noch schlimmer für die Auswanderin. "In dem Zustand, in dem sie momentan ist, würde ich ihr sagen: 'Sag die Phrase und geh raus.' Das wird jetzt noch sehr schwierig für sie durchzuhalten, mit dem ganzen Publikum gegen sie."

Auch Janine Kunze (45) würde die 41-Jährige gerne einfach mal in den Arm nehmen. "Ich würde mir fast wünschen, sie würde sagen: 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' und dass dem Leiden ein Ende gesetzt wird", erklärte sie gegenüber Promiflash. Die Schauspielerin ist nämlich überzeugt, dass die Zuschauer Danni weiterhin in jede Prüfung schicken werden, weil sie sie leiden sehen wollen.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi auf Mallorca, August 2019

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner nach der Dschungelprüfung "Ge-Fahrstuhl"

Anzeige

Future Image / ActionPress Schauspielerin Janine Kunze, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de