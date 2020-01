Kaufen die Dschungelcamp-Stars Daniela Büchner (41) ihre Tränen nicht mehr ab? An Tag fünf kehrte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit völlig aufgelöst von der Busch-Prüfung ins Camp zurück. Die Challenge "Ge-Fahrstuhl" musste sie aufgrund einer Panikattacke abbrechen und den bekannten Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" rufen. Bei der Rückkehr in die Urwald-WG schlug Danni allerdings nicht wirklich eine Welle der Verständnis entgegen: Stattdessen scheinen sich immer mehr ihrer Co-Stars von ihr abzuwenden!

Nur Prince Damien (29), Sven Ottke, Claudia Norberg (49) und Anastasiya Avilova (31) wollten die aufgelöste Danni nach ihrer Prüfungspleite trösten. Der Rest äußerte sich zunehmend kritisch im Sprechzimmer über den TV-Star. Raúl Richter (32) urteilte beispielsweise hart: "Sehr oft nimmt sie diese Opferhaltung ein. Alle sind gegen sie, das Leben hat es nicht gut mit ihr gemeint. Aber es wird halt nicht besser, wenn man sich darin suhlt." Auch Sonja Kirchberger (55) machte sich zunehmend Gedanken über die Authentizität von Dannis Tränen. "Wie sehr färbt dich das, wenn man jahrelang Reality-Star ist? Danni hat gelernt, vor vielen Kameras zu weinen."

Elena Miras (27) hatte schon vor wenigen Tagen mit der Witwe von Jens Büchner (✝49) abgerechnet und betont, mit Menschen wie ihr nicht länger etwas zu tun haben zu wollen. Dennoch erlaubte sie sich natürlich auch ein Urteil über die missglückte Dschungelprüfung: "Ich denke, bis man eine Panikattacke hat, braucht es länger. In meinen Augen spielt Danni eine andere Rolle. Vielleicht auch ein bisschen mit Mitleid obendrauf", schloss sie ab. Auch Markus Reinecke (50) sieht das inzwischen so: "Es kommt mir so vor, als wären manche Sachen aufgesetzt."

