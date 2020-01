Eine wahre Hollywood-Ikone feiert heute ihren 98. Geburtstag! Sie steht seit über 80 Jahren vor der Kamera und gehört zu den beliebtesten Schauspielerinnen der USA. Zu ihrer langen Liste an Rollen in erfolgreichen Filmen und Serien zählt auch die Darstellung der Rose Nylund in der kultigen Sitcom Golden Girls. Hinter dieser steilen Karriere im Filmbusiness steckt niemand Geringeres als Betty White (98)!

Das Geburtstagskind kann mit ihren stolzen 98 Jahren auf ein bewegtes Leben zurückblicken. 2015 wurde die US-Amerikanerin für ihr Lebenswerk sogar mit einem Emmy Award ausgezeichnet. Im Netz übermittelten die Fans Betty nun unzählige Glückwünsche – und dabei tummelten sich auch viele Promis unter den Gratulanten. Ryan Reynolds (43) und Sandra Bullock (55) teilten beispielsweise auf Instagram zum Ehrentag der Schauspielerin ein kleines Ständchen. Sie hatten mit ihr für den Film "Selbst ist die Braut" zusammengearbeitet. "Alles Gute zum 98. für die einzig wahre Betty White", schrieb Ryan zu dem Beitrag.

Betty ist mittlerweile die einzige, noch lebende "Golden Girls"-Darstellerin. Ihre Co-Stars Beatrice Arthur, Rue McClanahan und Estelle Getty starben bereits vor einigen Jahren. Und auch Bettys dritter Ehemann Allen Ludden, den sie 1963 heiratete, verstarb 1981. Seitdem schritt die Schauspielerin kein weiteres Mal vor den Traualtar.

Getty Images Betty White 2018 bei den Emmy Awards

Getty Images Ryan Reynolds und Sandra Bullock 2009

Actionpress/ United Archives GmbH Betty White, Bea Arthur, Rue McClanahan und Estelle Getty in "Golden Girls"

