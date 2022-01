Betty White (✝99) richtete sich ein letztes Mal an ihre Fans. Am 31. Dezember 2021 erreichte die Welt eine traurige Nachricht. Die Golden Girls-Darstellerin ist im Alter von 99 Jahren infolge eines Schlaganfalls verstorben. Ihr Tod berührte zahlreiche Prominente und Wegbegleiter der Komikerin. Ihr Ableben kam überraschend, den kurz vor ihrem Tod war Betty noch bester Laune: Sie nahm sogar eine Videobotschaft an ihre Fans auf, die jetzt veröffentlicht wurde.

Vor wenigen Tagen tauchte bereits das letzte Foto des Serienstars auf, auf dem Betty in einem knallgrünen Blazer in die Kamera lächelte. Der Schnappschuss gehört zu einem Video, das jetzt auf ihrem offiziellen Facebook-Account gepostet wurde. Darin sprach die 99-Jährige gut gelaunt zu ihren Fans. "Ich danke euch allen für all eure Liebe und Unterstützung über all die Jahre. Danke euch allen und bleibt bei mir", lauteten ihre Worte aus dem Clip.

Zu dem Video wurde erklärt, dass Betty die Nachricht im Vorfeld aufnahm, um sie an ihrem 100. Geburtstag am 17. Januar zu veröffentlichen. "Sie wollte ihren 100. Geburtstag nutzen, um euch – ihre Fans – zu feiern. Sie wusste, was für ein Glück sie hatte, sie spürte die Liebe und sie hat sie nie als selbstverständlich angesehen", hieß es auf Bettys Account, der jetzt von ihren Vertretern weitergeführt wird.

Getty Images Betty White bei den TV Land Awards, 2015

Getty Images Betty White im Juni 2011

Getty Images Betty White, Schauspielerin

