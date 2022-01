Betty White schien wenige Tage vor ihrem Tod noch ziemlich glücklich zu sein. Die Golden Girls-Darstellerin verstarb im vergangenen Dezember im Alter von 99 Jahren – nur wenige Wochen später hätte sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Ihr Tod hinterließ im Leben unzähliger Fans, ihrer Freunde und ihrer Familie eine große Lücke. Nun tauchte das letzte Foto von Betty vor ihrem Tod auf – und darauf sieht sie ziemlich happy aus.

Bettys Assistentin Kiersten postete auf Facebook einen Schnappschuss der Schauspielerin, auf dem sie in einem glänzenden grünen Outfit strahlt. "An diesem besonderen Tag wollte ich dieses Foto von Betty teilen. Es wurde am 20. Dezember aufgenommen. Ich glaube, es ist eines der letzten Fotos von ihr. Sie war strahlend und schön und so glücklich wie immer", schrieb Kiersten zu der Aufnahme.

Die Fans verliehen ihrer Liebe zu Betty in der Kommentarspalte Ausdruck. "Was für eine wunderschöne Seele. Ich werde heute Betty Whites gedenken. Danke dafür, dass du diese Welt zu einem besseren Ort gemacht hast", schrieb beispielsweise ein Fan unter den Beitrag.

Betty White, "Golden Girls"-Star

Betty White bei den TV Land Awards, 2015

Betty White im April 2012 in Los Angeles

