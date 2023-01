Ein Jahr nach Tod: Vicki Lawrence erinnert an Betty White

Vicki Lawrence gedenkt ihrer verstorbenen Kollegin. Ende Dezember des vergangenen Jahres erschütterten traurige Nachrichten die Filmwelt. Die Golden Girls-Darstellerin Betty White (✝99) war verstorben – und das nur wenige Tage vor ihrem 100. Geburtstag. Heute jährt sich der Todestag der Schauspielerin zum ersten Mal. Zu diesem Anlass erinnerte ihre einstige Kollegin und langjährige Freundin Vicki mit ein paar rührenden Worten an Betty.

"Betty, du hast mir so viel beigebracht. [...] Als wir 'Mama's Family' drehten, hast du mir von einer neuen Pilotsendung erzählt – 'Ich glaube, das wird das Richtige sein', hast du gesagt – und ich habe dich an die 'Golden Girls' verloren. Wow, es war die richtige Serie", ist in einem Statement der Seriendarstellerin, das People vorliegt, zu lesen. Zudem erinnerte sich Vicki an den einzigartigen Humor ihrer Freundin zurück.

"Ich vermisse es, den Hörer in die Hand zu nehmen und zu reden. Ich werde auch älter und niemand sagt dir, wie kompliziert diese Hälfte deines Lebens ist", zeigte sich die Schauspielerin emotional. Noch immer vermisse Vicki ihre Kollegin sehr und wünsche sich, Betty nach Rat fragen zu können. "Ich schätze mich glücklich, dich gekannt zu haben", betonte die 73-Jährige.

ActionPress Rue McClanahan, Vicki Lawrence und Betty White für "Mama's Family"

Getty Images Betty White, Schauspielerin

Getty Images Betty White, Schauspielerin

