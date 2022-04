Betty Whites (✝99) Eigentum wechselt den Besitzer. Ende Dezember wurde bekannt, dass die Golden Girls-Ikone gestorben ist – kurz vor ihrem 100. Geburtstag, den sie am 17. Januar hätte feiern können. Wie später bestätigt wurde, hatte die Schauspielerin kurz vor ihrem Tod einen Schlaganfall erlitten: Sechs Tage nach diesem Vorfall sei sie dann friedlich eingeschlafen. Nun wurde bekannt gegeben, dass die persönlichen Gegenstände von Betty versteigert werden sollen.

Wie Mail Online berichtete, soll die Versteigerung im September stattfinden. Insgesamt handele es sich um rund 1.500 Gegenstände aus ihren beiden Häusern in Kalifornien. Darunter befinden sich Kleidung und Schmuck sowie verschiedene Auszeichnungen, Drehbücher und Erinnerungsstücke – vor allem aus ihrer Zeit bei den "Golden Girls". Weiterhin hieß es, dass diese Schätze vorher an Bord der Queen Mary 2 ausgestellt werden sollen.

Kurz vor ihrem Ableben war die Kalifornierin allem Anschein nach noch in bester Laune. Denn zu diesem Zeitpunkt nahm Betty noch ein Video auf, in dem sie sich an ihre Fans richtete. "Ich danke euch allen für all eure Liebe und Unterstützung über all die Jahre. Danke euch allen und bleibt bei mir", lauteten ihre Worte, die sie ursprünglich zu ihrem 100. Geburtstag veröffentlichen wollte.

Getty Images Betty White, Rue McClanahan und Bea Arthur, "Golden Girls"-Darsteller

Getty Images Betty White mit dem Life Achievement Award bei den 16. Screen Actors Guild Awards

Getty Images Betty White im Juni 2011

