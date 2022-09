Betty Whites Nachlass für vier Millionen Euro versteigert

Sie bleibt für immer unvergessen. Betty White (✝99) starb am 31. Dezember 2021, knapp zwei Wochen vor ihrem 100. Geburtstag. Sie erlangte weltweite Bekanntheit, als sie von 1985 bis 1992 die Rolle der naiven Witwe Rose Nylund in der Kultserie Golden Girls übernahm. Bereits im April wurde angekündigt, dass ihre einstigen Besitztümer versteigert werden sollen. Jetzt war es soweit – am Ende erzielte die Auktion einen Millionen-Erlös.

Die dreitägige Auktion habe mehr als vier Millionen Dollar eingebracht, teilte das Auktionshaus Julien’s in Beverly Hills am Sonntagabend mit. Die Schätzpreise für die meisten der über 1600 Nachlass-Stücke seien dabei deutlich übertroffen worden. Ein Original-Regiestuhl mit dem Namenszug Betty kam dabei für den Höchstbetrag unter den Hammer. Das Auktionsstück brachte ganze 76.800 Dollar (rund 79.000 Euro) ein – dabei lag der Schätzwert gerade mal bei knapp 1000 US-Dollar.

Außerdem wurden unter anderem Schmuck, Preistrophäen, Garderobe und Einrichtungsgegenstände aus Bettys Häusern in Brentwood und Carmel angeboten. Für mehr als 43.000 US-Dollar ersteigerte ein Bieter ein Ölgemälde aus den 1950er Jahren, das die Schauspielerin im eleganten Kleid mit Opernhandschuhen zeigt.

Getty Images Betty White, Schauspielerin

Getty Images Betty White, März 2011

Getty Images Betty White, Schauspielerin

