Der zweite VIP hat das Dschungelcamp verlassen! Nachdem am Freitagabend schon Bachelor in Paradise-Kandidat Marco Cerullo (31) die Heimreise aus dem Urwald-Domizil antreten musste, ist das Abenteuer nun auch für DSDS-Sternchen Toni Trips zu Ende. Kurz nach Bekanntwerden ihres Busch-Exits hat sich jetzt auch ihre Begleitung Marco Venancio dazu geäußert: Er kann es noch gar nicht realisieren, dass die Sängerin ihren Platz räumen muss.

"Ich muss das erst mal verarbeiten. Das ist noch gar nicht richtig angekommen, ich habe damit gerechnet, dass sie die Krone holt", erklärt Marco bei Ich bin ein Star – Die Stunde danach. Trotz des frühen Auszugs zieht er allerdings ein positives Fazit. Immerhin habe die TV-Bekanntheit eine riesige Medienpräsenz gehabt. "Sie hat sich von ihrer besten Seite gezeigt, genau gezeigt, was sie für einen tollen Charakter hat", freut er sich weiter und betont, dass Toni auch im echten Leben eine richtige Frohnatur sei.

Wenn die Musikerin aus dem Camp zurück in die Zivilisation kehrt, hat Marco auch eine Überraschung parat. Er hat sich ihr zu Ehren ein neues Tattoo stechen lassen. Auf seinem Oberarm prangt nun ein blauer Koala mit Surfbrett und Tonis Namen. "Ich werde sie in den Arm nehmen. Ich glaube schon, dass sie sehr traurig sein wird, weil sie damit wirklich nicht gerechnet hat", kündigt er dann auch seine Aufmunterung für die kommenden Tage an.

TVNOW / Stefan Menne Elena Miras und Antonia Komljen, Dschungelcamp 2020

Instagram / marco_venancio91 Marco Venancio, Toni Trips' bester Freund

Instagram / marco_venancio91 Marco Venancios Toni-Tattoo

