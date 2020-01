Und noch eine Liege wird im Dschungelcamp frei! In Folge neun musste am Samstagabend ein weiterer Star die RTL-Reality-Show verlassen. Doch kam der Auszug genauso überraschend wie der von Marco Cerullo (31) am Abend zuvor? Der Bachelor in Paradise-Hottie war völlig unerwartet von den Zuschauern als allererster Kandidat aus dem Busch gewählt worden – zum völligen Unverständnis seiner Mitbewohner und Freundin Christina Graß (31). Doch ab sofort muss er nicht mehr als einziger Ex-Kandidat im Hotel Versace schmoren: Auch Toni Trips ist raus!

Heute konnten Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) den Campern endlich wieder von Angesicht zu Angesicht das Voting-Ergebnis verkünden. Am Tag zuvor war das aufgrund der starken Regenfälle nicht möglich gewesen. Bei der Verkündung machte es das Moderatoren-Duo wieder einmal spannend. Am Ende entschied es sich zwischen Toni und Raúl Richter (32). Den Kürzeren zog Letztere. Auf ihren Rausschmiss reagiert die ziemlich überrascht. Schockiert umarmte sie sofort ihre Mitbewohner.

Für die Promiflash-Leser dürfte der Exit auch überraschend kommen. In der Favoritenumfrage vom Tag lag heute nämlich der Ex-GZSZ-Schnuckel ganz hinten. Was sagt ihr zum zweiten Rausschmiss der aktuellen Staffel? Stimmt ab!

