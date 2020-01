Marco Cerullo (31) ist froh, das Dschungelcamp hinter sich zu lassen! Am Freitagabend konnte der Bachelor in Paradise-Star die Zuschauer nicht von sich überzeugen und erhielt am Ende des Tages die wenigsten Anrufe. Mittlerweile hat er seinen Platz am Lagerfeuer geräumt und ist zu seiner Liebsten Christina Graß (31) in die Zivilisation zurückgekehrt. Nach seinem Auszug aus dem Promi-Domizil im australischen Busch zieht er jetzt ein ernüchterndes Fazit: Marco wird das Camp nicht vermissen.

"Ich bin froh, dass ich draußen bin. Die schlimmste Woche meines Lebens", flüstert er seiner Freundin zu, nachdem diese ihn unter Tränen in die Arme geschlossen hatte. Schon auf dem Weg aus dem Urwald hatte der Flirtshow-Teilnehmer über seine TV-Zeit resümiert und traurig festgestellt, dass er offenbar nicht so gut bei den Fans des Formats angekommen sei. "Das ist kein schönes Gefühl, als Erster rausgewählt zu werden. Was soll ich sagen, der schwache Marco war zu schwach", zeigte er sich traurig.

Auch seine Mitbewohner konnten kaum glauben, dass der 31-Jährige tatsächlich seine Pritsche verlassen musste. Vor allem Claudia Norberg (49) und Sonja Kirchberger (55) hätten sich gewünscht, Marco noch länger in ihren Reihen halten zu dürfen. Lediglich Superhändler Markus Reinecke (50) zeigte sich nicht enttäuscht und gab zu, dass der Kölner ihm gar nicht aufgefallen sei: "Marco ist weg, 'ne Lücke wird der da jetzt nicht reißen. Er hat ja die ganze Zeit geschlafen. Also Tschüss", äußerte er im Dschungeltelefon.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW Dschungelcamp-Kandidat Marco Cerullo mit seiner Freundin Christina Graß

Anzeige

TVNOW Marco Cerullo an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Markus Reinecke im Dschungelcamp 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de