Jetzt wird es richtig ernst im Dschungelcamp! Seit einer Woche buhlen die verblieben elf Kandidaten um die Krone, doch der richtige Kampf beginnt erst jetzt: Ab dem heutigen Abend lichten sich die Reihen, denn die Zuschauer rufen nun dafür an, wer am Ende König oder Königin des Buschs werden soll. Für Daniela Büchner (41) und Elena Miras (27) bedeutet das erst mal: Sie können in keine Prüfung mehr gewählt werden. Doch dafür musste heute der erste Star das Camp verlassen: Marco Cerullo (31)!

Zum ersten Mal seit den vergangenen sieben Tagen nannte das Moderatoren-Duo Daniel Hartwich (41) und Sonja Zietlow (51) nicht Elenas oder Dannis Namen. Die Verkündung fand wegen des starken Regens auch nicht im Camp statt, sondern im Baumhaus, während die Stars im Sprechzimmer saßen. Am Ende erwischte es Marco. Er zeigte sich von der Entscheidung der Zuschauer überrascht: "Crazy", war seine erste Reaktion.

Für die Promiflash-Leser kommt das ziemlich überraschend. Sie sahen in der Favoriten-Umfrage eher Toni Trips ganz hinten. Von ihr hatte man in den letzten Tagen einfach weniger gesehen, als von Marco. Im Gegensatz zu Elena und Danni wurden die beiden in der Show nur wenig thematisiert. Was sagt ihr zum Rauswurf?

TVNOW / Stefan Menne Daniela Büchner und Elena Miras im Dschungelcamp, Tag 8

TVNOW / Stefan Menne Marco Cerullo im Dschungelcamp 2020

TVNOW / Stefan Menne Sonja Zietlow und Daniel Hartwich, Dschungelcamp 2020

