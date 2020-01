Am Samstag war Schluss für Toni Trips im Dschungelcamp! Nach acht Tagen im TV-Urwald musste ihn die ehemalige DSDS-Kandidatin nach Marco Cerullo (31) verlassen. Antonia Komljen, wie die Sängerin mit bürgerlichem Namen heißt, reagierte geschockt auf ihren Exit und ihre damit verbundene Rückkehr in die Zivilisation. Nach der Hungerei im Camp heißt es nun wieder Völlerei im Hotel – doch wie viel verlorenes Gewicht muss Toni wohl wieder auf die Rippen kriegen?

Gegenüber Promiflash plauderte die 22-Jährige nur kurz nach ihrem Rauswurf aus der Unterhaltungsshow über die Dschungel-Zeit. In dem Interview offenbarte Toni: "Ich habe fünf Kilo verloren." Nichtsdestotrotz sei sie enttäuscht von der Wahl des Publikums und betonte: "Ich wäre gerne noch weiter drin geblieben und hätte auch gerne noch eine Dschungelprüfung gemacht."

Während die Hamburgerin nun in einem australischen Luxushotel schlemmen darf, geht für die anderen Campbewohner das Hungern weiter. Zur Prüfung am Sonntag traten Prince Damien (29) und Sonja Kirchberger (55) an und versagten. Sie erspielten nur einen Stern für die Gruppe.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW Toni Trips, Kandidatin beim Dschungelcamp 2020

Anzeige

Instagram / tonitrips Toni Trips, Sängerin

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien und Sonja Kirchberger im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de