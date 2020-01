So verbringt Toni Trips ihren ersten Tag nach dem Dschungelcamp! Am Samstag musste die ehemalige DSDS-Kandidatin die Freiluft-WG im australischen Busch verlassen. Sie konnte nicht genug Zuschauer dafür gewinnen, für sie anzurufen. Obwohl sie der frühe Abgang sichtlich überrascht hat, ist das für die Sängerin kein Grund, Trübsal zu blasen. Ganz im Gegenteil: Toni nimmt ihren Dschungelcamp-Rauswurf gelassen – und feiert ihren Exit sogar mit einem Helikopterrundflug!

Kurz nach ihrem Auszug zeigt sich die 22-Jährige in ihrer Instagram-Story tapfer. Noch in ihrer Dschungel-Kluft meldet sie sich aus ihrem Hotel in Australien zu Wort: "Ich bin zwar megatraurig, dass die Reise jetzt schon vorbei ist, aber schaut euch dieses wunderschöne Hotel an. Ich werde jetzt noch die Zeit hier genießen, ich werde immer noch weiter mitfiebern", meint Toni und strahlt dabei über das ganze Gesicht – von mieser Laune keine Spur!

Während ihre Mitstreiter im Camp weiter kämpfen, genießt Toni jetzt ihre freie Zeit in vollen Zügen. Zusammen mit ihrem Dschungelbegleiter Marco Venancio, Danni Büchners (41) Dschungelbegleitung Doris Borgmeier, Markus Reineckes (50) Begleiter Christian Leunig und Elena Miras (27)' Freund Mike Heiter gönnte sich der DSDS-Paradiesvogel direkt einen Helikopterrundflug.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

Promiflash Toni Trips am Flughafen in Frankfurt

Anzeige

Instagram / tonitrips Toni Trips, Ex-DSDS-Kandidatin

Anzeige

Instagram / marco_venancio91 • Marco Venancio und Toni Trips in Australien im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de