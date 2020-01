Die Dschungelcamp-Stars bleiben wohl weiterhin hungrig! Zehn Tage lang leben die Promis im australischen Busch schon von kargen Bohnen- und Reisrationen. In der ersten Woche traten ausschließlich Elena Miras (27) und Danni Büchner (41) zu den Dschungelprüfungen an – und das meistens wenig erfolgreich. So blieb der Teller der Stars oft leer. In der heutigen Ekelprüfung hätten Prince Damien (29) und Sonja Kirchberger (55) für volle Mägen sorgen können – aber Fehlanzeige! Der DSDS-Star und die Schauspielerin holten gerade einmal einen einzigen Stern!

Die beiden Camp-Kollegen mussten zur "Hör mal, wie behämmert!"-Challenge antreten. In zwei verschiedenen Tunnels warteten nicht nur Krokodile, Schlangen und Spinnen auf Sonja und Prince Damien, sondern auch insgesamt neun Sterne. Der Sänger musste in seinem Tunnel Werkzeuge suchen, mit denen Sonja in ihrem Tunnel die heiß begehrten Sterne abmontieren sollte. Nur leider schien es mit der Kommunikation zwischen den beiden nicht so ganz zu klappen. Die Werkzeuge, die hinterher bei der 55-Jährigen landeten, waren einfach nie die Richtigen. Am Ende konnten die beiden in letzter Sekunde noch einen einzigen Stern ergattern. "Ich weiß nichts von Werkzeugen, ich habe keine Ahnung", erklärte Sonja ihre Sterne-Pleite.

Das ist für die Österreicherin aber wohl schon ein kleiner Erfolg. Vor der Prüfung prophezeite sie am Lagerfeuer sogar ein noch schlechteres Ergebnis: "Heißt aber nicht, dass ich Sterne mitbringe. Es kann immer passieren, dass einer keinen Stern mitbringt. Immer, immer, immer!", meinte sie zu Sterne-Abräumer Markus Reinecke (50).

