Am Sonntag wurde es wieder ganz glamourös in Hollywood! Alles, was in der Filmbranche Rang und Namen hat, zog es ins Microsoft Theater in Los Angeles, wo die Screen Actors Guild Awards ausgerichtet wurden. Ganz traditionell wurde wieder der silberne Teppich ausgerollt, um später am Abend die sogenannte Actor-Statuette, einen Mann mit sowohl einer lachenden und einer weinenden Maske in der Hand, zu verleihen. Im Fokus der Fotografen standen allerdings nicht nur die strahlenden Award-Sieger, sondern vor allem auch die Ladys mit ihren üppigen Outfits: Ob Blau, Grün, Pink, Weiß oder Schwarz – in diesem Jahr waren den Farben wieder mal keine Grenzen gesetzt.

Jennifer Aniston (50), die einen Award in der Kategorie "Beste Darstellerin in einer Dramaserie" für ihre Rolle in "The Morning Show" abstaubte, brillierte in einem eng anliegenden weißen Seidenkleid von Christian Dior – durch den feinen Stoff zeichneten sich sogar die Nippel der Schönheit ab. Auch Millie Bobby Brown (15) setzte auf elfenbeinfarbenen Chic. Die Schauspielerin trug ein Kleid von Louis Vuitton, dass sie mit einer hellen Hose und zarten Pumps kombinierte. Scarlett Johansson (35) hingegen entschied sich für ein Smaragdkleid im Meerjungenfrauenstil. Der freie Rücken gewährte den Anwesenden freien Blick auf ihr Rückentattoo.

Für einen glanzvollen Auftritt sorgte neben zahlreichen anderen Damen auch Jennifer Lopez (50). Die Sängerin erschien an der Seite ihres Verlobten Alex Rodriguez (44) in einem schulterfreien, schwarzen Dress von Georges Hobeika. Ein echter Hingucker: die lange Schleppe aus Satin! Gleichfarbige Konkurrenz konnte da nur America Ferrera (35) darstellen – denn die hüllte ihr rundes Babybäuchlein in Schwarz und berührte es hin und wieder sanft.

Getty Images Jennifer Aniston bei den Screen Actors Guild Awards

Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Anzeige

Getty Images Samira Wiley bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Getty Images Jennifer Lopez bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Getty Images America Ferrera bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Getty Images Meryl Streep und Reese Witherspoon bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Getty Images Elisabeth Moss bei den Screen Actors Guild Awards

Getty Images Logan Browning bei den Screen Actors Guild Awards 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de