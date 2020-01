Und wieder muss sich ein Promi vom Dschungelcamp verabschieden! Seit mittlerweile 13 Tagen kämpfen die Kandidaten im australischen Busch um die heiß begehrte Dschungelkrone. Nachdem das Dreamteam aus Raúl Richter (32), Sven Ottke und Markus Reinecke (51) eine erfolgreiche Prüfung in luftiger Höhe gemeistert hatte, wurde es wieder ernst: Ein Camper muss seinen Platz am Lagerfeuer wieder räumen: Dieses Mal traf es Claudia Norberg (49).

Markus muss trotz guter Leistung in der Prüfung zittern – doch am Ende trifft es die Wendler-Ex. Die Blondine gibt sich beim Abschied tapfer und drückt ihre einstigen Camp-Freunde. Von ihr hatte man in der aktuellen Folge eh nicht besonders viel mitbekommen. Ob ihr die geringe Sendezeit zum Verhängnis wurde?

Dabei hatte Claudia in der Prüfung am gestrigen Tag noch ordentlich punkten können: Zusammen mit Prince Damien (29) konnte sie beim Sortieren von Dschungelabfall sechs Sterne ergattern und allen Campern ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Claudia Norberg im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi / RTL Claudia Norberg, Kandidatin im Dschungelcamp 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien und Claudia Norberg an Tag zwölf im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de