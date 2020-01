Eine weitere traurige Nachricht für alle "Monty Python"-Fans! Erst Ende Dezember starb der britische Künstler Neil Innes, der Teil der britischen Komikergruppe war, im Alter von 75 Jahren völlig überraschend. Seine Kollegen und Fans zeigten sich in der Öffentlichkeit zutiefst erschüttert über den Verlust. Knapp einen Monat später gibt es jetzt die nächsten schockierenden News: Neils Kollege Terry Jones ist ebenfalls verstorben.

Dies bestätigte die Agentur des Komikers gegenüber BBC. "Terry starb am Abend des 21. Januar 2020 im Alter von 77 Jahren, mit seiner Frau Anna Soderstrom an seiner Seite nach einem langen, äußerst mutigen, aber immer gut gelaunten Kampf gegen eine seltene Form von Demenz", hieß es in der Mitteilung seiner Familie. Seine Frau, die drei gemeinsamen Kinder, weitere Familienmitglieder und enge Freunde seien in den letzten Tagen ständig bei ihm gewesen.

Die Trauer in der Familie sei groß. "Wir haben alle einen freundlichen, lustigen, warmherzigen, kreativen und aufrichtig liebevollen Mann verloren", offenbarten Terrys Angehörige und ließen die Fans des Schauspielers wissen: "Seine kompromisslose Individualität, sein unerbittlicher Verstand und sein außergewöhnlicher Humor haben in sechs Jahrzehnten unzähligen Millionen Menschen Freude bereitet."

Getty Images Neil Innes, Februar 2014

Getty Images Terry Jones beim Tribeca Film Festival 2015

Getty Images Terry Jones in "Monty Python Live (Mostly)", Juli 2014



