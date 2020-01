Liebe geht also wirklich durch den Magen! Bei Der Bachelor kämpfen aktuell noch 16 Damen um das Herz von Sebastian Preuss (29). Um den Kandidatinnen auf den Zahn zu fühlen, mit denen der Rosenkavalier vergangene Woche nur wenig Zeit verbracht hatte, lud der sportliche Schnuckel zum Gruppendate ein: Sechs Mädels durften den ganzen Tag lang mit ihm auf einer Jacht herumschippern. Das stürmische Wetter und der fiese Wellengang machten der Romantik allerdings einen Strich durch die Rechnung: Das Traumdate verwandelte sich in einen Albtraum!

"Wir sind vielleicht zwanzig Minuten auf offener See gefahren und dann kamen enorme Wellen", erinnerte sich der 29-Jährige vor laufenden Kameras an den Tag. "Das Schiff hat zum Schaukeln angefangen, allen Mädels war plötzlich schlecht. Leider haben sich auch ein paar Mädchen übergeben", fuhr er fort. Und tatsächlich: Jessi, Vanessa, Natali Vrtkovska, Jenny-Fleur, Judith und Jenny litten sehr! "Allen ging es plötzlich schlecht. Ich habe zweimal geheult – so zwei Stunden lang. Das war das schlimmste Date ever", gestand Judith im Nachhinein.

Und auch ihre Konkurrentinnen denken nicht besonders gern an den Tagestrip zurück. "Ich hatte das Gefühl, meine Wimpern fliegen alle ab", meinte Jenny-Fleur. Sätze wie "Ich weiß gerade nicht, wie ich das schaffen soll!" oder "Das ist ein echter Horrortrip!" haben die Situation sicherlich nicht besser gemacht. "Ich habe gesagt, ich wünsche mir ein Abenteuerdate. Hätte ich mir vielleicht nicht wünschen sollen", zog Jessi ihr Fazit.

