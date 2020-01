In der zweiten Folge von Der Bachelor müssen wieder Kandidatinnen ihre Koffer packen! Der Münchner Kickboxer Sebastian Preuss (29) ist in die Rolle des Rosenkavaliers geschlüpft und hofft, unter den 22 Single-Ladys seine große Liebe zu finden. Nachdem bereits zwei Mädels die Villa freiwillig verlassen haben, verteilt der 29-Jährige wieder Schnittblumen und verabschiedet sich in der Nacht der Rosen von zwei weiteren Ladys.

Nach jeweils zwei Einzel- und Gruppendates hat sich Sebastian entschieden: Jennifer und Michele möchte er in Mexiko nicht weiter kennenlernen! Vor allem zu Michele habe er keinerlei Bezug gefunden, deswegen habe er keine Rose für sie gehabt, erklärt Basti seine Entscheidung.

Jennifer nimmt ihren Rauswurf sportlich: "Optisch war er definitiv mein Typ, aber manchmal passt es und manchmal nicht." Ihre Mitstreiterin wirkt enttäuscht und meint: "Ich habe, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet, dass ich schon rausfliege." Hättet ihr gedacht, dass Michele und Jennifer gehen müssen? Stimmt ab in unserer Umfrage!

TVNOW Jennifer R., "Der Bachelor"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / michelestradi Michele Stradomska, "Der Bachelor"-Teilnehmerin

Anzeige

TVNOW Sebastian Preuss und Michele Stradomska

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de