Wusstet ihr, wie dicke Lena Meyer-Landrut (28) und die Moderatorin Charlotte Roche (41) miteinander sind? In den letzten Tagen sorgte die Sängerin ja vor allem mit ihrem Liebesleben für Herzklopfen bei den Fans: Die Anzeichen, dass die ehemalige The Voice Kids-Jurorin mit ihrem Kollegen Mark Forster (36) liiert ist, verdichteten sich weiter! Doch nicht nur der scheint eine wichtige Rolle im Leben der "Better"-Interpretin zu spielen. Ein bei Social Media aufgetauchtes Video zeigt, dass Charlotte auch einen Platz in Lenas Herzen hat!

Lena postete nun ein süßes Video auf ihrem Instagram-Account, auf dem sie und die "Feuchtgebiete"-Autorin sich gegenseitig zahlreiche Komplimente machen! Die Sängerin schwärmte mit Tränen in den Augen: "Was ich an dir liebe ist, wie mutig du bist. Ich bewundere am meisten an dir, wie viel Mut du hast. Das ist für mich das größte Vorbild. Ich habe so viel von dir gelernt: Zu sich selber zu stehen, nicht den Mund zu halten."

Charlotte stand der Sängerin aber in nichts nach und überhäufte sie ebenfalls mit jeder Menge Lob: "Du bist der beste Mensch, den ich kenne, vom Mensch sein." Das war für Lena nur "sehr schwer zu ertragen" – sie fing gleich an zu schluchzen und musste von der gebürtigen Engländerin getröstet werden.

WENN Die Sänger Marc Forster und Lena Meyer-Landrut

Anzeige

Getty Images Sängerin Lena Meyer-Landrut und Schriftstellerin Charlotte Roche

Anzeige

Actionpress/ Hein Hartmann / Future Image Charlotte Roche, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de