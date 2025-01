Lena Meyer-Landrut fand ESC-Zeit mit Stefan Raab belastend

Lena Meyer-Landrut (33) wurde von Stefan Raab (58) im TV entdeckt. Der Entertainer schickte die damals 18-Jährige zum Eurovision Song Contest. Mit Erfolg – die Nachwuchssängerin konnte nach knapp 30 Jahren den Sieg endlich wieder nach Deutschland holen. Für Lena war der frühe Erfolg aber eine Last. Da sie im jungen Alter berühmt wurde, konnte sie die neuen Eindrücke nicht gut verarbeiten. Vor allem ihre erste Tour überforderte die junge Sängerin. "Eigentlich war es unfair, mich auf die Bühne zu stellen. Es hat mich auf jeden Fall mitgenommen und begleitet mich bis heute, ich werde es nicht los", enthüllte die 33-Jährige bei Apple Music. Im RND-Interview gab die "Satellite"-Interpretin zu, dass sie von der damaligen Situation mit Stefan überfordert war.

Bezüglich Stefan betonte Lena gegenüber RND: "Das soll keine Schuldzuweisung sein. [...] Mit Sicherheit habe ich damals signalisiert, dass alles okay ist." Erst im Nachhinein habe die ESC-Gewinnerin bemerkt, dass die Zeit belastend für sie war. Mittlerweile habe die erfolgreiche Künstlerin gelernt, mit solchen Situationen umzugehen. "Dieser gesunde Egoismus, den man lernen muss zu leben, sorgt dafür, dass man einfach mehr Kraft und mehr Power hat und nicht ständig das Burnout-Gefühl über sich schweben hat", erklärte sie im Interview mit dem Radiosender RPR1.

Stefan wählte die Musikerin in der Castingshow "Unser Star für Oslo" als ESC-Kandidatin für Deutschland aus. Lena ging mit ihrem Song "Satellite" als Gewinnerin des Eurovision Song Contests 2010 hervor. Stefan verkündete laut Bild auf einer Pressekonferenz in Berlin, dass er gemeinsam mit ARD und RTL in der neuen Show "Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?" erneut den Act für Deutschland suchen wird. Ein mögliches Comeback von Lena schließt der Moderator nicht aus.

Getty Images Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut im Jahr 2011

Getty Images Stefan Raab und Lena Meyer-Landrut im Mai 2010

