Seit Monaten abgetaucht: Fans in Sorge um Lena Meyer-Landrut

Lena Meyer-Landrut (33), die 2010 mit ihrem ESC-Sieg für Deutschland Geschichte schrieb, sorgt aktuell für Schlagzeilen – aber nicht mit neuen Projekten. Seit Monaten hat sich die Sängerin scheinbar komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sogar auf Instagram, wo sie einst regelmäßig mit ihren Fans kommunizierte, herrscht Funkstille. Ihr letzter Beitrag aus dem Sommer 2024 wird inzwischen von besorgten Kommentaren überschwemmt: "Bitte melde dich", schreiben zahlreiche Nutzer, während andere anmerken, wie sehr sie Lena vermissen. Der Rückzug kam nach einigen gesundheitlichen Problemen und einer schwierigen Phase, in der die Künstlerin mehrere Konzerte absagen musste.

Bereits im Juni 2024 wurde deutlich, dass es Lena gesundheitlich nicht gut ging. Sie musste damals wenige Minuten vor einem geplanten Auftritt in München ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde sie offenbar wegen krampfartiger Schmerzen behandelt, wie sie später in einem Instagram-Post erklärte. Im Anschluss sagte sie weitere Termine ab und kündigte an, sich Zeit für ihre Genesung zu nehmen. Auch ihre offenen Worte über mentale Herausforderungen wie Depressionen und Selbstzweifel scheinen damit im Zusammenhang zu stehen. Seitdem warten ihre treuen Fans auf ein Lebenszeichen – vergebens.

Lena zieht sich schon länger bewusst aus der Öffentlichkeit zurück. Schon in früheren Interviews betonte sie, dass ihre Prioritäten sich verlagert haben. "Mein Fokus hat sich verändert. Ich muss nicht mehr auf jedem roten Teppich herumspringen und auch nicht auf jedes Event gehen und auch nicht jeden Tag einen Post absetzen", erklärte sie bereits im Jahr 2021 gegenüber Bunte. Ihre Fans geben die Hoffnung dennoch nicht auf, schon bald etwas von Lena zu hören.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, 1Live Krone 2022

Anzeige Anzeige