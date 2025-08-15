Michelle Hunziker erwägt Rückkehr zu "Wetten, dass..?"

Michelle Hunziker (48) hat sich jetzt zu einem möglichen Comeback bei Wetten, dass..? geäußert – und die Chancen stehen gar nicht so schlecht. Im Interview mit der HÖRZU verriet die Moderatorin, dass sie sich eine Rückkehr durchaus vorstellen könne, "wenn es inhaltlich und terminlich passt". Dabei betonte sie, wie besonders die Sendung für sie und das deutsche Publikum sei. Ihren letzten Auftritt hatte Michelle vor drei Jahren, bevor Thomas Gottschalk (75) beschloss, die finale Ausgabe allein zu moderieren.

Schon im Mai dieses Jahres zeigte sich die 48-Jährige offen für neue Projekte im deutschen Fernsehen: "Ich freue mich auf das, was kommt. Es gibt schon ein paar schöne Ideen, und wenn die richtige dabei ist, dann mache ich das gerne. Ich bin für gute Ideen immer offen." Deutschland habe für sie nach wie vor einen besonderen Stellenwert: "Ich liebe Deutschland und komme gerne immer wieder hierher, um zu arbeiten." Zuletzt stand sie etwa für die ProSieben-Show "Wer isses?" vor der Kamera.

Auch wenn eine Rückkehr zu "Wetten, dass..?" bisher nicht konkret geplant ist, müssen Fans nicht lange auf neue TV-Momente mit Michelle warten. Am 29. und 30. August moderiert sie Guinness World Records: Die große Show der Weltrekorde auf Sat.1. Besonders freut sich die TV-Persönlichkeit auf die Spannung der Liveshow und die Zusammenarbeit mit Jörg Pilawa (59), mit dem sie erstmals gemeinsam auf der Bühne steht. Dass niemand wisse, wie die Herausforderungen ausgehen, mache den besonderen Reiz der Sendung aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker beim 40. Jubiläum von "Wetten, dass..?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Gottschalk mit Michelle Hunziker bei "Wetten, dass..?"

Anzeige Anzeige

Joyn / Luca Oldani / Willi Weber Michelle Hunziker und Jörg Pilawa, "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde"