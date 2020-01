Knapp daneben ist leider auch im Dschungelcamp vorbei! Heute findet die 14. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ein fulminantes Ende. Danni Büchner (41), Sven Ottke und Prince Damien (29) streiten sich um den Titel Dschungelkönig 2020. Während Danni sich bereits mit der Bronzemedaille abfinden musste, steht jetzt auch fest, wer haarscharf an der Krone vorbeigeschrammt ist: Sven konnte sich am Ende nicht gegen Prince Damien durchsetzen!

Für den gebürtigen Berliner heißt es kurz vor Schluss Abschied nehmen – gönnt dem DSDS-Sternchen aber den Sieg, zumindest umarmte er seinen Konkurrenten grinsend nach der Verkündung und schwärmte am Ende in den höchsten Tönen von ihm: "Ich freu mich wahnsinnig für Prince, weil er ein total genialer Mensch ist. Ich hab ihn in den Tagen wirklich lieb gewonnen. Ich mag ihn sehr und freue mich unendlich für ihn. Ich bin null böse." Dass seine Zeit Down Under mit dem unrühmlichen zweiten Platz vorbei ist, dürfte für den 52-Jährigen trotzdem ärgerlich sein, weil er die Siegprämie von 100.000 Euro seinem Verein "Sven hilft" spenden und damit ein Kinderheim unterstützen wollte.

Allzu lange hätte es der Sportler aber wohl auch nicht mehr mit seinen Mitbewohnern auf Zeit ausgehalten. In der vergangenen Dschungel-Folge platzte ihm wegen Danni die Hutschnur: "Ich hab sie immer verteidigt und mir haut sie in die Fresse? Nee, mein lieber Freund.", ärgerte er sich, als sich die Kult-Auswanderin abfällig über ihn äußerte.

