"Ich spiele Klavier. Schon länger." Mit diesem Spruch hat Raúl Richter (32) bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! für den Running Gag der diesjährigen Staffel gesorgt. Als der Ex-GZSZ-Hottie mit den übrigen Busch-Bewohnerin ums Lagerfeuer herum saß, gab er etwas zusammenhangslos diese kleine Information preis. Nicht nur seine Mitstreiter waren verdutzt, auch die Fans amüsierten sich. Die Moderatoren Sonja Zietlow (51) und Daniel Hartwich (41) nahmen den Schauspieler für seinen Spruch ebenfalls auf die Schippe – umso lustiger, dass Raúl unmittelbar nach seinem Dschunglcamp-Exit an Tag 15 ein Ständchen an seinem Lieblingsinstrument zum Besten gab.

In seiner Instagram-Story zeigte sich der 32-Jährige noch in kompletter Dschungelmontur erst mal am Klavier – denn neben seiner Freundin Vanessa Schmitt hat der Hobbypianist gerade das wohl am meisten vermisst. Völlig souverän klimpert er in der Lobby des Versace Hotels mit den Tasten und spielt melodische, klassische Klänge. Der Clip wurde scherzhaft mit den Worten "Er spielt übrigens Klavier. Schon länger" verziert.

Seinen Instagram-Account managt der Musiker fortan wieder selbst. Denn während seines zweiwöchigen Dschungelausflugs übernahm Vanessa seinen Social-Media-Kanal. Ein wenig traurig verabschiedete sie sich von Raúls Community. "Es hat Spaß gemacht, mal in einen anderen Account zu schlüpfen", meinte sie in der Insta-Story. Sie war es wahrscheinlich auch, der Raúl beim Klavierspielen filmte.



Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter im Dschungelcamp

Anzeige

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter an Tag 5 im Dschungelcamp, 2020

Anzeige

Wenzel, Georg / ActionPress Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den International Music Awards in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de