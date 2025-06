Diese beiden Stars mischen bei "Villa der Versuchung" mit

Reality-TV-Star Kate Merlan (38) und Schauspieler Raúl Richter (38) sind die neuesten Teilnehmer der Show "Villa der Versuchung", die ab dem 7. Juli auf Sat.1 zu sehen sein wird. In der Sendung, moderiert von Verona Pooth (57), dreht sich alles ums Verzichten, während die Prominenten eine Gewinnsumme von 250.000 Euro anstreben. Kate erklärte in einem Interview auf Instagram, dass die Herausforderung eine ganz besondere für sie sei: "Ich bin nicht nur eine Versuchung, sondern werde jetzt auch der Versuchung ausgesetzt. Das kann sehr, sehr schwierig werden."

Die Show bringt 14 Prominente zusammen, die zwei Wochen lang in einer luxuriös anmutenden, aber mit Einschränkungen ausgestatteten Villa wohnen. Alles, was den Alltag angenehmer macht, hat dabei seinen Preis und wird vom gemeinsamen Gewinnbudget abgezogen. Neben Kate und Raúl werden unter anderem Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Luigi Birofio (26) zu sehen sein. Es bleibt abzuwarten, wie die Stars in Extremsituationen miteinander auskommen und welche zwischenmenschlichen Dynamiken sich entwickeln.

Nun stehen schon vier Teilnehmer der herausfordernden Show fest. Auf dem offiziellen Instagram-Account gibt Kate auch schon die ersten Hinweise auf den nächsten Kandidaten preis. In einem Clip verrät die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin drei Tipps zum nächsten Kandidaten: "Zum einen ist es Schrottplatz, Mütze und Lachen. Wer könnte das sein?" Mit diesen Indizien wissen die Fans sofort Bescheid: Sie vermuten, dass der "Die Ludolfs – 4 Brüder auf'm Schrottplatz"-Star Manni Ludolf (62) in die vermeintliche Luxus-Villa einzieht – und sollen damit Recht behalten. Wie Sat.1 am Montag verkündet, ist der DMAX-Star der fünfte Kandidat der Show.

Anzeige Anzeige

Joyn/Michael de Boer Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"

Anzeige Anzeige

Instagram / manni.ludolf Manni Ludolf im April 2024

Anzeige Anzeige