Süße Neuigkeiten von Chris Sullivan (39) und seiner Liebsten Rachel! Bereits im Jahr 2010 sind der Schauspieler, der aus der Drama-Serie This Is Us bekannt ist, und seine Partnerin den Bund der Ehe eingegangen. Jetzt, zehn Jahre später, setzen sie ihrer Liebe die Krone auf: Chris und Rachel erwarten ihr allererstes Kind – was sie mit rührenden Postings im Netz verkündeten.

Via Instagram berichtete die werdende Mama stolz unter einem Ultraschallfoto: "Wir bekommen ein Baby! Wir sind so aufgeregt!" Die ersten Vorbereitungen laufen auch schon auf Hochtouren: "Wir sind schon dabei das Kinderzimmer einzurichten, uns Namen zu überlegen, Bewerbungsgespräche mit Hebammen zu führen", offenbarte Rachel weiter. "Es gibt noch so viel zu tun." Wann genau die Geburt ansteht, verriet sie jedoch nicht.

Dafür plauderte Chris in seinem Beitrag aus, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird – und zwar auf besonders ulkige Weise. "Für die Enthüllung des Geschlechts einmal nach rechts wischen", schrieb er unter der Bildergalerie. Klickt man sich durch die Schnappschüsse, wird schnell klar: Es wird ein Junge! Der 39-Jährige hat nämlich lauter Phallus-förmige Gegenstände wie eine Banane oder den schiefen Turm von Pisa gepostet.

Instagram / sullivangrams Ultraschallbild von Chris Sullivan und Rachel Reichards Baby

Dia Dipasupil/ Getty Images Chris Sullivan, Schauspieler

ZUMA Wire / Zuma Press / ActionPress Rachel und Chris Sullivan bei den Emmy Awards, 2019

