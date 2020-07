Dieses Paar schwebt gerade auf Wolke sieben! Erst vor wenigen Stunden hatte der US-amerikanische Schauspieler Chris Sullivan (40) besonders süße Neuigkeiten im Netz verkündet: Der This Is Us-Darsteller und seine Frau Rachel sind zum ersten Mal Eltern geworden. Überglücklich teilte er daraufhin ein Foto von zwei winzigen Füßen in den sozialen Medien. Jetzt gab Chris auch endlich den Namen seines Söhnchens bekannt!

Gegenüber People plauderte der 40-Jährige den Namen jetzt aus: Sein Sohn heißt Bear Maxwell Sullivan. "Bear und Rachel sind beide wohlauf, erholen sich gut und ruhen sich jetzt aus", berichtete der frischgebackene Papa und fügte hinzu, dass der Kleine bereits am Dienstag, den 28. Juli zur Welt gekommen sei. Bear wiege rund 3,6 Kilogramm und sei ungefähr 52 Zentimeter groß.

Chris und Rachel ließen sich außerdem etwas ganz Besonderes einfallen, um ihrer Familie den Namen des Neugeborenen zu verkünden. "Wir haben ein Puzzle entworfen, das wir unseren Familienmitgliedern schickten, um seinen Namen auf unterhaltsame Art und Weise bekannt zu geben", erklärte der Schauspieler. Alle seine Verwandten würden sich nun schon riesig darauf freuen, den kleinen Bear endlich persönlich kennenzulernen.

Chris Sullivans Sohn

Chris Sullivan und seine Frau Rachel im Juni 2020

Chris Sullivan bei der Show "AM to DM", 2019



