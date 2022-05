Chris Sullivan (41) könnte nicht glücklicher sein! Fans dürften den Schauspieler aus der Erfolgsserie This Is Us kennen. Darin ist seine Rolle Toby Damon mit Kate Pearson zusammen, die von Chrissy Metz (41) verkörpert wird. Privat ist der 41-Jährige mit der Produzentin Rachel Sullivan verheiratet. Ihr erstes gemeinsames Kind kam im Juli 2020 auf die Welt. Die Eltern gaben ihrem Sohn den besonderen Namen Bear. Jetzt haben die Sullivans allen Grund zur Freude: Rachel ist wieder schwanger!

Auf Instagram verriet der Serienstar, dass er wieder Vater wird. Er postete ein Video, in dem sein Sohn Bear ihm ein Ultraschallfoto überreicht. Außerdem trägt der kleine Junge ein T-Shirt, auf dem "Großer Bruder" steht. Doch das ist nicht die einzige Enthüllung, die Chris machte: Seine Frau Rachel erwartet ein Mädchen! Wann der geplante Geburtstermin ist, verriet der Musiker jedoch nicht.

Außerdem gab Chris in seinem Post preis, dass kürzlich die letzten Szenen für "This is Us" gedreht wurden. "Was für unglaubliche sechs Jahre das waren", meinte der US-Amerikaner. Im September 2016 wurde die Serie erstmals in den USA ausgestrahlt. Ein Jahr später erschien sie in Deutschland. Der Randall-Pearson-Darsteller Sterling K. Brown (46) gewann sogar einen Emmy- und Golden Globe-Award für seine schauspielerische Leistung in der Serie.

Anzeige

Instagram / sullivangrams Chris Sullivans Sohn Bear

Anzeige

Getty Images Chris Sullivan (rechts) mit seiner Frau Rachel Reichard bei den Emmy Awards 2019

Anzeige

Getty Images Sterling K. Brown bei einem Event in Hollywood im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de