Drei Wochen zu früh: Chris Sullivans zweites Baby ist da!

Chris Sullivan (42) ist zum zweiten Mal Vater geworden! Der This Is Us-Star und seine Ehefrau Rachel Sullivan durften 2020 einen Sohnemann auf der Welt begrüßen. Im Mai dieses Jahres verkündete der Schauspieler dann, dass sie ein zweites Kind erwarten. Der errechnete Geburtstermin war eigentlich im November – Chris' Tochter ist nun aber schon zur Welt gekommen, drei Wochen zu früh!

Auf Instagram teilte der Musiker ein Video seiner kleinen Tochter – und verriet direkt ihren besonderen Namen. "Bitte lernt Aoife Bea kennen! Sie kam drei Wochen zu früh, völlig ausgewachsen, gesund und sehr stark. Eine superschnelle und komplikationslose Geburt (sehr zur Erleichterung ihrer Mutter)", schrieb Chris zu dem herzerwärmenden Clip.

Aber nicht nur die stolzen Eltern, sondern auch ihr Erstgeborener Bear freut sich riesig über den Familienzuwachs. "Bruder Bear ist ganz verliebt und überglücklich, seine Schwester zu Hause willkommen zu heißen, am Tag ihrer Geburt erzählte er allen: 'Das Baby kommt.' Sie hat unsere Herzen sofort erobert und die Liebe verdoppelt", erzählte er weiter.

Anzeige

Getty Images Chris Sullivan bei der Show "AM to DM", 2019

Anzeige

Getty Images Rachel Reichard und Chris Sullivan

Anzeige

Getty Images Rachel und Chris Sullivan im März 2022 in West Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de