Süße Baby-Neuigkeiten von Chris Sullivan (40)! Im Januar hatten der Schauspieler und seine Frau Rachel voller Stolz bekannt gegeben, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem hielt der This Is Us-Star seine Fans stets mit coolen Updates aus der Schwangerschaft seiner Liebsten am Laufen. Nun ist es so weit: Chris und Rachel sind Eltern geworden – es ist ein kleiner Junge!

Das verriet der Serienschauspieler am späten Donnerstagabend via Instagram: Auf seinem Profil veröffentlichte der 40-Jährige ein süßes Foto von zwei winzigen Füßen, an denen noch das Klinikband befestigt ist. Zu dem Schnappschuss schrieb der frischgebackene Papa glücklich: "Er ist da! Ein 3,6 Kilogramm schöner Junge! Zu sehen, wie Rachel unseren ersten Sohn auf die Welt bringt, nach 20 Stunden in den Wegen, war eine der größten Ehren meines Lebens!" Chris erklärte weiter, er habe seine Frau noch nie so sehr geliebt. Der Neu-Mama und dem gemeinsamen Sohn gehe es gut.

Erst vor wenigen Tagen hatte Chris seine Fans an den Vorbereitungen für sein Leben als Papa teilhaben lassen: Auf einem Foto war der Kalifornier mit einer Babytrage zu sehen gewesen – statt eines Kindes saß darin aber sein Hund.

Instagram / sullivangrams Die Füße von Chris Sullivans Sohn

Getty Images Rachel Reichard und Chris Sullivan

Instagram / sullivangrams Chris Sullivan mit seinem Hund



