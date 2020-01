Alle gönnen Prince Damien (29) den Sieg! Gestern Abend wurde das DSDS-Sternchen unter Freudentränen zum Dschungelkönig 2020 gekürt. Auch Moderatorin Sonja Zietlow (51) zeigte sich bei der Krönung sichtbar gerührt – und freute sich riesig für den Musiker. Doch wie sieht es mit seinen Kontrahenten aus? Schließlich hätte sich jeder Einzelne von ihnen ebenfalls über die 100.000-Euro-Siegprämie gefreut. Von Neid zeigen sie keine Spur: Die Dschungelcamper halten Prince für den verdienten Gewinner!

In ihrer Instagram-Story postete Sonja Kirchberger (55) nun ein Video, das sie und die restlichen Ausgeschiedenen beim Public Viewing vom Dschungel-Finale zeigt: Toni Trips, Marco Cerullo (31), Claudia Norberg (49), Raúl Richter (32) und alle anderen feiern was das Zeug hält, als Princes Name fällt. "Wir lieben dich", jubelt Sonja. "Jaa, bester Mann", schreit Elena Miras (27) in die Kamera. Sie alle werden Prince bestimmt ein herzliches Willkommen im Palazzo-Versace-Hotel bereiten.

Kein Wunder, dass seine Mitstreiter sich so für ihn freuen – schließlich hat Prince im Camp stets nur gute Laune verbreitet, keinen Streit angezettelt und in den Challenges stets alles gegeben, um Sterne für gute Mahlzeiten zu ergattern. "Er war einfach nur supersympathisch und authentisch", schwärmte auch Kult-Camperin Olivia Jones (50) bei "Die Stunde danach".

TV NOW Daniel Hartwich, Prince Damien und Sonja Zietlow im Dschungelcamp-Finale

Instagram / sonjakirchberger Markus Reinecke freut sich für Prince Damien

TVNOW / Stefan Menne Prince Damien im Dschungel-Finale 2020

