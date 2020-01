Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! scheint bei ehemaligen DSDS-Kandidaten hoch im Kurs zu stehen! In der jüngsten Staffel kämpfte Prince Damien (29) im Dschungelcamp um die Krone und konnte sogar den Sieg erringen. Am Samstag wurde der Sänger zum 14. Dschungelkönig gekürt – und rührte mit seiner ersten Amtshandlung seine Untertanen im australischen Urwald und die Zuschauer vor den Bildschirmen zu Tränen. Doch Prince ist nicht der erste Ex-DSDS-Teilnehmer, der sich ins Camp nach Down Under traute!

In den vergangenen Staffeln kämpften insgesamt dreizehn ehemalige RTL-Castingshow-Teilnehmer um die heiß begehrte Dschungelkrone. 2008 hoffte Lisa Bund (31), den australischen Thron zu besteigen – wurde aber als Erste von den Zuschauern aus dem Camp gewählt. Ein Schicksal, das gleich mehrere Kandidaten aus dem DSDS-Stall ereilte: Auch für Daniel Lopes (43), Marco Angelini (35), Sarah Joelle Jahnel (30) und zuletzt auch Toni Trips war das TV-Abenteuer schnell vorbei.

Deutlich besser sah es für Daniel Küblböck (34) und Tanja Tischewitsch (30) aus. Beide belegten den dritten Platz: Er im Jahr 2004 und sie in 2015. Den zweiten Platz auf dem Siegertreppchen konnten sich Lorielle London (36), Kim Gloss (27) und Daniele Negroni (24) erkämpfen. Insgesamt drei RTL-Gesangstalente sicherten sich in den vergangenen Jahren sogar die Krone: Neben Prince wurden auch Joey Heindle (26) und Menderes Bağcı (35) von den Zuschauern auf den Thron des australischen Urwalds gesetzt.

