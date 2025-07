Neue Doku geht Daniel Küblböcks Verschwinden auf den Grund

Die ARD wirft in einer neuen Dokuserie ein Licht auf das rätselhafte Verschwinden des ehemaligen DSDS-Stars Daniel Küblböck (✝33). In der Serie "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" werden persönliche wie gesellschaftliche Aspekte seines Lebens beleuchtet, berichtet Joyn. Daniel, der während einer Kreuzfahrt vor der Küste Kanadas verschwand, hatte kurz zuvor auf Instagram seine Pläne offenbart, eine Geschlechtsangleichung durchführen zu lassen. "Es ist an der Zeit, endlich mein wahres Ich, das Gesicht einer Frau, zu zeigen", schrieb Daniel damals. Sein tragisches Ableben hinterließ viele Fragen – nicht nur bei seinen Fans, sondern auch bei seiner Familie.

Neben den Beobachtungen seines Instagram-Accounts thematisiert die Doku Daniels psychische Verfassung. "Daniel war nicht depressiv, aber er hatte seit Kurzem psychische Probleme, die man wohl am besten als eine Art Psychose beschreiben kann", schrieb sein Vater damals auf seiner Website. Wegbegleiter wie Olivia Jones (55) und Riccardo Simonetti (32) berichten von ihren Erlebnissen mit Daniel und heben seine Rolle als selbstbewusstes, queeres Vorbild hervor. Die umfangreiche Suchaktion nach seinem Verschwinden und dessen offiziell bestätigte Todeserklärung zwei Jahre später sind nur einige der Ereignisse, die in der Doku aufgearbeitet werden. Auch Einblicke in Daniels Karriere, etwa seine Zeit bei DSDS und seine TV-Auftritte, werden thematisiert.

Daniel erlangte 2003 in der ersten Staffel von DSDS Kultstatus. Als schriller Publikumsliebling hatte er es nicht leicht: Während einige Fans ihn feierten, begegneten ihm andere mit harscher Kritik und Buhrufen. Trotzdem schaffte er es, Hits wie "You Drive Me Crazy" zu veröffentlichen und kurzzeitig die Charts anzuführen. Sein späteres Leben war von Wandlungen und Selbstfindung geprägt, die schließlich in seinen Plänen als Lana Kaiser mündeten. Bis heute bleibt er in Erinnerung als jemand, der trotz aller Hürden für seine Träume und Identität kämpfte. Die Doku, die ab dem 26. August in der ARD Mediathek zur Verfügung steht, verspricht, diese facettenreiche Geschichte mit all ihren Höhen und Tiefen einzufangen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Küblböck bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Daniel Küblböck beim RTL-Spendenmarathon 2017

Anzeige Anzeige

Daniel Küblböck 2016 in Hamburg